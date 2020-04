"Ri...uniti per Foggia": anche i ferrovieri foggiani aderiscono all'iniziativa: "Uniti nella solidarietà"

La Fast Confsal ha aderito all’iniziativa del progetto 'Riuniti per Foggia' patrocinato dal Comune di Foggia per raccolta dei fondi da donare al reparto di terapia intensiva degli Ospedali Riuniti. di Foggia per affrontare al meglio l'emergenza Covid-19, attraverso la vendita delle magliette al costo di 5 euro, idea nata da operatori foggiani del settore pubblicitario e tipografico.

"Un'iniziativa molto partecipata dai lavoratori foggiani di Rfi Spa e del G.Fsi che hanno aderito in massa, producendo in sole 24 ore, la vendita di 170 magliette", spiega il Segretario Regionale Fast Confsal Puglia Vincenzo Cataneo. "Ringrazio tutti coloro che hanno promosso l’iniziativa nei posti di lavoro, Antonio Paciello, Nando Di Ponte e Mario Zichella e soprattutto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno aderito con empatia e spirito di solidarietà per l’intera Comunità della Provincia di Foggia, un grazie particolare per l’impegno profuso e futuro a tutto il Personale Sanitario del nosocomio di Foggia, “Ri…uniti per Foggia” insieme ce la possiamo fare.