L'abbraccio di Enrico Montesano ai medici di 'Casa Sollievo': "In trincea contro il Coronavirus"

L'abbraccio del comico, attore, cantante, regista e sceneggiatore romano Enrico Montesano è tutto per i medici di 'Casa Sollievo': "Il mio grazie per voi, in trincea" spiega l'attore in un video-messaggi

"Ho visto la foto di voi in trincea, vi ringraziamo e vi abbracciamo. Chiedo di poter pubblicare la vostra foto e dire: "Ecco il mio amico, dottore Potito Scalzulli (medico dell'Unità di Ematologia, ndr) e i suoi colleghi di 'Casa Sollievo' dove siamo stati sempre curati straordinariamente e accolti con affetto" | IL VIDEO