Il cuore dei foggiani è infinito: continuano le donazioni al Banco Alimentare

In questi mesi di emergenza Coronavirus, il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus è stato ancor più in prima linea ad affrontare una vera e propria emergenza parallela a quella sanitaria: quella della povertà alimentare. “Sono state e sono settimane difficili” dichiara la Presidente della Onlus foggiana Stefania Menduno “nelle quali abbiamo però potuto felicemente riscontrare il grande cuore della provincia di Foggia, che ci ha sostenuto con numerose donazioni”.

“Un ringraziamento doveroso a tal proposito va all’Ordine dei Notai di Foggia e Lucera, al suo Presidente Antonio Pepe e a tutti i professionisti iscritti, che hanno onorato il Banco di un’erogazione liberale nei giorni scorsi”. “Sono gesti questi che ci danno linfa vitale per continuare a lavorare alacremente per essere sempre più vicini ai tanti enti caritatevoli convenzionati con il Banco Alimentare della Daunia, che assistono 15.000 persone indigenti” continua Stefania Menduno. Il Banco Alimentare della Daunia sin dall’inizio dell’emergenza ha lanciato subito l’appello “Aiutaci ad aiutare” a cui in tanti stanno ancora rispondendo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo grati a tutti coloro che in questo particolare periodo sono stati vicini alla nostra quotidiana attività, una vera e propria catena della solidarietà” conclude la Presidente del Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus “che soprattutto in questi giorni dovrà rafforzarsi, poiché quando il sistema di aiuti messi in piedi dalle varie istituzioni si esaurirà, dovremo essere ancor più pronti nel sostenere gli enti caritatevoli e i tanti bisognosi da loro ospitati, purtroppo in costante aumento. Ecco perché il nostro ‘Aiutaci ad Aiutare’ è sempre più d’attualità e chiediamo a tutti di sostenerci concretamente”.