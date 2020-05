La pugliese Andriani Spa dona 200 kg di pasta biologica al Comune di Carapelle: "I bei gesti non hanno confine"

Essere al fianco delle comunità locali più fragili in un momento di difficoltà: è con questo spirito che Andriani, azienda pugliese fiore all’occhiello nell’Innovation food, e il suo brand 'Felicia' scelgono di donare al Comune di Carapelle 200 chili di pasta biologica e naturalmente priva di glutine come dimostrazione di vicinanza alle comunità del territorio pugliese.

La responsabilità verso le persone, il territorio e la comunità tutta è per Andriani Spa un valore morale fondante e il suo brand Felicia ne sposa la filosofia: con uno dei più ampi assortimenti di pasta alternativa a base di legumi o cereali, gustosa, ricca di preziosi nutrienti, promuove un nuovo benessere orientato all’ottimismo.

“È con gratitudine ed ammirazione che accogliamo la generosa donazione di Andriani. Una calorosa testimonianza di partecipazione ed empatia con i bisogni del prossimo e del nostro fragile territorio, in un momento dove tendere una mano significa dare aiuto ma soprattutto speranza per il futuro. I bei gesti non hanno confini, non hanno interessi reconditi. In paese ci sono diverse persone che - visto il tragico momento - hanno difficoltà anche ad acquistare prodotti di prima necessità come la pasta. A loro destineremo i prodotti messi a disposizione da Andriani, questa splendida realtà del sud Italia a cui auguriamo il meglio. Un prodotto di qualità che ha come valore aggiunto un cuore grande”, è il ringraziamento di Umberto Di Michele, sindaco di Carapelle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La consegna del bancale di pasta Felicia è avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio presso il Municipio di Carapelle, alla presenza del Sindaco e della Protezione Civile locale. Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: cinque linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 900 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030, promossi dall’Onu per un’economia globale più sostenibile.