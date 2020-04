Barba, capelli e smalto: così gli Oss del 'Don Uva' si prendono cura degli anziani in Rsa. "Toccasana per l'umore e lo spirito"

Mai lasciarsi andare. Curare il proprio aspetto aiuta a curare lo spirito e l'umore. Lo sanno bene gli operatori socio-sanitari della Rsa del 'Don Uva' di Foggia e gli ospiti della struttura, che ricevono le loro amorevoli cure.

"Gli Oss, con una loro iniziativa, per riempire piacevolmente i momenti di tranquillità pomeridiana dei pazienti, hanno deciso di trasformare una delle sale comuni del secondo piano in un piccolo centro estetico per coccolare i pazienti e farli sentire più belli e curati. A loro va il nostro plauso", spiegano da Universo Salute. "Far bene il proprio lavoro è un merito, farlo con amore lo è ancora di più".