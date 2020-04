"Ci sarà una nuova primavera". Conte rassicura le aziende: "Liquidità immediata per 400 miliardi di euro. È una potenza di fuoco"

"Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio". Lo annuncia il Premier Giuseppe Conte presentando il complesso delle norme approvate oggi in Consiglio dei Ministri. "Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. È una potenza di fuoco", dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a proposito del decreto legge destinato alle imprese.

"Vivremo a casa" i giorni delle festività pasquali. "Sarebbe da irresponsabili andare in giro. Sarebbe irresponsabile allentare questo senso di responsabilità. Presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici. Ci sarà una nuova primavera, la vivremo insieme", prosegue il Presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Pasqua significa 'passaggio' dalla schiavitù" alla liberazione, "e noi speriamo che la Pasqua possa portarci anche questo riscatto, questa libertà. Il passaggio verso una prospettiva migliore, di completo riscatto".