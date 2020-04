Mascherine al posto dei nasi rossi, il Covid non ferma i clown-dottori: "Rendiamo felici anziani e bambini"

La clownterapia non conosce confini. E se, nell’emergenza sanitaria, le mascherine hanno sostituito - solo temporaneamente - i nasi rossi, a distanza tutto può restare al proprio posto.

Lo sanno bene i clown dottori de 'Il Cuore Foggia' che, con la consueta energia, stanno continuando le attività grazie alle piattaforme digitali. “Per intrattenere i nostri cari nonnini - spiega la presidente, Jole Figurella - stiamo organizzando, due volte a settimana, la clownterapia a distanza attraverso le videochiamate. Abbiamo notato che rendono tanto felici gli anziani delle case di riposo, tra cui la ‘Fondazione Palena’ di Foggia e la ‘Casa Azzurra’ di San Severo. Per questo, presto partiranno analoghe iniziative anche in altre strutture della provincia”.

Anche per i bambini - e per i loro genitori - sono state attivate numerose iniziative online. “I nostri volontari - prosegue Jole Figurella - hanno messo a disposizione tanti spunti e passatempi artistici e originali per i più piccoli. Continua, infatti, la challenge ‘Clown vs Bambini’, un’iniziativa che ogni settimana premia il vincitore con un attestato di piccolo clown dottore. Grazie a questa simpatica gara di divertimento sono emersi tanti piccoli talenti, come quello della batterista Michela di Ascoli Satriano, di soli otto anni, e del mago Luca”.

E mentre continuano i servizi di 'pronto spesa'e 'pronto farmaco', con consegna a domicilio per le fasce più fragili, 'Il Cuore Foggia' cerca di far fronte anche all’aspetto economico dell’emergenza. “Cerchiamo di promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, sostenendole con i beni di prima necessità”. I contatti dei clown dottori, così come quelli delle altre associazioni operative a Foggia e in provincia, sono reperibili nella mappa pensata dal CSV Foggia per l’emergenza covid e consultabile sul sito www.csvfoggia.it.