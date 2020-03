"Forse non abbiamo capito che stiamo giocando con la morte". Sindaco sbotta: "Attivate il cervello"

Il fatto che a Casalvecchio di Puglia e sui Monti Dauni in generale non si siano registrati casi positivi da infezione Covid-19 Coronavirus, non abbassa il livello di attenzione. Noé Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia, non usa mezzi termini, ad esempio, per dire ai propri concittadini di rispettare le regole, quindi restrizioni e direttive. "Qui forse non abbiamo capito che stiamo giocando con la morte" dice.

Inoltre, aggiunge, "è reato andare fuori paese anche a fare la spesa. Stanno per essere attivati ulteriori controlli. Ma, dico io, risparmiare 10 euro (forse) sulla spesa vale la vostra vita o quella di chi vi sta vicino?"

E ancora, prosegue Andreano, "c'è bisogno dei carabinieri o il vostro cervello è in grado di arrivarci da solo a questo elementare concetto? Al nord stanno come stanno proprio per questo motivo. Qua invece si pensa solo ad individuare presunti colpevoli quando poi i colpevoli assoluti diventiamo noi quando ci comportiamo da imbecilli così. La spesa si fa in paese e massimo una volta al giorno. Punto. Non ne parliamo per le visite di cortesia. Attivate il cervello!"