Alloggi nei pressi dell'ospedale per gli operatori sanitari: il gesto che protegge chi combatte in prima linea e i loro cari

Quattordici alloggi per gli operatori sanitari, che in questo modo potranno dormire vicino al luogo di lavoro senza tornare a casa, in modo da proteggere i propri familiari da possibili rischi di infezione Covid-19. A metterli a disposizione è l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

"Una casa nella Casa" è l'iniziativa voluta dal presidente dell'ospedale e arcivescovo della diocesi locale padre Franco Moscone, dal direttore generale Michele Giuliani e dal direttore sanitario Giovanni Battista Bochicchio. "Per gli operatori sanitari chiamati a combattere in prima linea in questa terribile emergenza, per coloro che non si tirano mai indietro e vogliono proteggere i propri cari - fa sapere Casa sollievo della sofferenza - abbiamo pensato di rendere disponibili i 14 alloggi presenti in Casa San Francesco, una struttura ricettiva a pochi passi dall'ospedale. In questi giorni difficili, sarà come una seconda casa. Certi della protezione di San Pio, insieme ce la stiamo facendo".