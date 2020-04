Coronavirus, la Puglia fa il pieno di Dpi. Terzo carico giunto dalla Cina: "Sarà scorta di sicurezza per il sistema sanitario regionale"

È atterrato oggi alle 14.05 all’aeroporto di Bari un Boeing 747 della società Cargolux proveniente da Zhengzhou, in Cina, con a bordo dispositivi di protezione individuali contro il Covid.

Si tratta del terzo volo che trasporta materiali acquistati in Cina direttamente dalla Protezione civile della Regione Puglia. “È un carico molto importante - ha detto il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario - perché costituisce la scorta di sicurezza di dispositivi di protezione

per tutto il sistema sanitario regionale, per fronteggiare la casistica attualmente in corso e per il futuro”.

Il carico oggi è stato di 501 metri cubi, per 65 tonnellate. A bordo c’erano 200mila tute sterili, 90mila calzari-sovrascarpe e altro materiale in corso di inventario | IL VIDEO