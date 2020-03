Giorni difficili, aziende danno una mano a 'Casa Sollievo'. Il grande gesto: "30 centesimi per ogni prodotto venduto"

In questi giorni difficili, alle prese con la pandemia da Covid-19, in tanti stanno dimostrando solidarietà e senso di comunità partecipando alle più disparate iniziative benefiche.

Chi donando il sangue, chi promuovendo o partecipando alle raccolte fondi, sono tante le manifestazioni di vicinanza e affetto anche nei confronti dell’operato di Casa Sollievo della Sofferenza, messe in atto da singoli cittadini, associazioni o aziende. Tra le imprese, una delle prime è arrivata da due aziende, la Mypharma srl e la Cerichem Biopharm srl, rispettivamente, distributore farmaceutico con sede legale a Napoli e produttore di disinfettanti e dispositivi medici per la disinfezione con sede a Cerignola, in provincia di Foggia.

Con le prime misure varate dal governo per il contenimento del virus, le due imprese hanno adottato subito le precauzioni necessarie per la protezione di lavoratori e collaboratori, come il lavoro a distanza, senza diminuire la produzione che è in constante aumento, continuando ad assistere i clienti. E poi hanno deciso di donare giornalmente agli Ospedali parte dei ricavi, 30 centesimi, per ogni prodotto venduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Avremmo potuto aumentare di molto i prezzi come fanno moltissimi produttori - ci ha spiegato Francesco Maffione, amministratore della Cerichem Biopharm srl, che produce dispositivi medici per la disinfezione -, ma non ci è sembrato corretto. Ci siamo rimboccati le maniche e stiamo lavorando 24 ore su 24 per aumentare la produzione e mantenere il prezzo base, cercando di assicurare la fornitura dei prodotti prima di tutto ai nostri acquirenti storici, pubbliche amministrazioni, aziende, farmacie e ospedali. Inoltre abbiamo deciso di effettuare una donazione di 30 centesimi per ogni prodotto venduto da destinare agli ospedali. Tra questi c’è anche la Casa Sollievo della Sofferenza", ha continuato. "L’Ospedale e il suo Santo fondatore, a cui siamo molto devoti, significano molto per noi e sono realtà molto rappresentative del nostro territorio".