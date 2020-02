"Non ci sono casi accertati di Coronavirus ", uomo contagiato è tornato a Soresina. Il sindaco di Ascoli: "Nessuna quarantena"

"Ad Ascoli Satriano non è stata accertata alcuna infezione da Coronavirus. Non ho disposto alcuna quarantena". È il sindaco Vincenzo Sarcone a tranquillizzare la popolazione del comune dei Monti Dauni Meridionali e a fornire chiarimenti per evitare allarmismi.

L'ordinanza, firmata oggi, recante misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, aveva destato non poca preoccupazione tra gli abitanti. "Ci sono solo 17 persone che, essendo entrate in contatto con un parente infetto, attualmente tornato a Soresina, devono seguire alcune prescrizioni del Dipartimento di Igiene pubblica. Ho ritenuto opportuno adottare l'ordinanza in via preventiva". L'uomo tornato a Soresina, nel Cremonese, e risultato positivo al tampone, aveva soggiornato dalla sorella, ad Ascoli, per tre giorni.

Come si evince anche dall'ordinanza, il sindaco Sarcone, il 24 febbraio, aveva segnalato al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Foggia la presenza di una persona proveniente da aree interessate dalle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Ieri, in data 28 febbraio, l'Asl di Foggia ha trasmesso una nota al Comune per comunicare che i 17 cittadini sono stati esposti ad un caso accertato.

Il sindaco ha così adottato l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole nei giorni 2 e 3 marzo, allo scopo di eseguire la sanificazione degli edifici e dei mezzi di trasporto scolastici, e ha vietato eventi per 14 giorni.

Non è stato effettuato alcun tampone nel comune del Foggiano. "Non vi sono i presupposti prescritti dalla legge per le persone residenti ad Ascoli. Non c'è alcun caso accertato di Coronavirus".