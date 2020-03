Apricena non molla gli apricenesi in difficoltà: 5mila euro dal Comune e 3mila euro dal taglio delle indennità di sindaco e assessori

"Carissimi, nella seduta di giunta telematica di ieri (la seconda dopo quella del 19 marzo scorso), insieme a tutti gli assessori e con la condivisione di tutta la maggioranza, abbiamo deliberato la somma di 5000 euro di generi alimentari, da acquistare all'ingrosso, per soddisfare in questo momento di difficoltà, tutti i nostri concittadini che ne hanno realmente bisogno.

Sindaco ed Assessori hanno deciso di rinunciare al 50% dell'indennità, donando 3000 euro per l'acquisto di migliaia di mascherine di protezione per i nostri concittadini più in difficoltà, per gli anziani e chi è in prima linea in questa dura battaglia.

Per entrambe le iniziative il tutto sarà coordinato dagli assessorati ai servizi sociali (Ada Soccio) e alla Protezione Civile (Giuseppe Solimando), in collaborazione con le associazioni di volontariato coinvolte nel COC (Centro Operativo Comunale), le parrocchie e le comunità religiose.

Siamo messi tutti a dura prova, ma con l'ottimo lavoro di squadra della nostra comunità, stiamo risolvendo tutte le emergenze".

