Il "restate a casa" di Landella ai foggiani: "Devo chiudere i parchi, l'isola pedonale e le aree pubbliche?"

Il sindaco di Foggia comunica di aver disposto il rinvio del pagamento della Tari al 30 giugno. "L'altra bella notizia è che abbiamo aiutato la mensa dei poveri dell'Immacolata a riaprire per fornire un pasto caldo a chi in questi momenti ha maggiormente bisogno. Stiamo sanificando la città e gli uffici comunali ma mi giungono segnalazioni preoccupanti su affollamenti dei luoghi pubblici. Devo chiudere la villa comunale e i parchi? Vi chiedo di essere responsabili e di restare a casa, per il vostro bene e quello di tutta la nostra comunità"

