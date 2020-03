"Il mostro invisibile ha bussato alle porte di Alberona". La supplica di De Matthaeis: "Vi chiedo in ginocchio, non facciamolo entrare"

"Ho avuto notizia che una persona di Alberona che, però, da diverso tempo non vive ad Alberona, cioè una persona che da alcuni mesi fisicamente non si trova in questo comune, è risultata positiva al Coronavirus".

Ad annunciarlo è il sindaco Leonardo De Matthaeis. Nei giorni scorsi aveva costantemente aggiornato i concittadini, sebbene non ci fossero comunicazioni di contagi né di quarantena nel borgo dei Monti Dauni. "Ho provveduto immediatamente a portare ai familiari della persona interessata la vicinanza, il sostegno del popolo di Alberona in questo difficile momento. E perciò è un mio preciso dovere invitare ancora una volta tutti a rimanere in casa, a rispettare rigorosamente le regole che ci sono state imposte. Il mostro invisibile ha bussato alle porte di Alberona. In ginocchio vi chiedo: non facciamolo entrare".