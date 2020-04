Coronavirus, il cuore grande degli agricoltori di Capitanata: donati al 'Riuniti' tre dispositivi per ossigenoterapia

Emergenza Coronavirus, gli agricoltori di Capitanata donano tre dispositivi per ossigenoterapia al Policlinico Riuniti.

Grande gesto di solidarietà da parte delle aziende agricole locali che hanno donato tre 'AirVo2' utili per il trattamento non invasivo dei pazienti con insufficienza respiratoria. I dispositivi verranno direttamente utilizzati nelle terapie intensive Covid del Policlinico Riuniti, dirette dalla prof.ssa Gilda Cinnella. “Grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli ausiliari delle terapie intensive del Policlinico di Foggia: noi ci prendiamo cura quotidianamente dei doni che la nostra terra ci offre, voi vi prendete cura, oggi più di sempre, di proteggere il grande dono della vita”, spiegano gli imprenditori.



Le aziende (Ardolino Maria Luigia, Di Mola Francesco Saverio, Di Mola Rosa, Russo Michele, Prima Bio Soc Coop arl, Di Mola Rita, Zito Rita, Zito Iolanda, Di Mola Adriana, Di Mola Giovanni Luca, Gramazio Antonio, Fratta Vincenzo, Ursitti Emiddio, Savino Alessandro, D’Alessandro Luca, Santino Pietro, Venditti Pasquale, Pepe Roberta, Lo Muzio Ernesto, Losito Leonardo, Terrenzio Eligio Giovanni, Iuso Matteo, De Stasio Francesco, Napolitano Giovanni) già impegnate quotidianamente a garantire forniture alimentari alla popolazione, dimostrano con questo ulteriore gesto di essere presenti in maniera attiva e solidale soprattutto in un momento difficile per il nostro territorio.