Addio Savino! L'Asl Fg piange la scomparsa di Romagnuolo: "E' stato l'anima di VivaLaVita Onlus"

Il Direttore Generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Savino Romagnuolo.

“Savino è stato l’anima di “VivalaVita Onlus”, l’Associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie ad alto impatto sociale, molto attiva sul territorio" ricorda Piazzolla. "Ho avuto modo di incontrarlo più volte. Mi hanno colpito di lui la personalità non comune, il carisma, lo straordinario amore per la vita, il grande senso di civiltà, i forti ideali. Con lui la Capitanata perde un giovane uomo capace, colto, ricco di umanità, correttezza, impegno e passione. In questo triste momento, a nome mio personale e di tutta la ASL Foggia che rappresento, esprimo la più totale vicinanza alla famiglia, agli amici e all’associazione “VivalaVita Onlus”.