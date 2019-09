Coordinamento tecnico forze ordine, la soddisfazione della Uil e della Uil Fpl Foggia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Una risposta efficace e concreta che va nella giusta direzione della tutela di chi svolge ruoli sociali e professionali di grande importanza in Capitanata. Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla dottoressa Di Benedetto, e apprezzamento per le scelte adottate dal Coordinamento, ribadiamo l’importanza di garantire la legalità e la trasparenza ma soprattutto l’incolumità e la sicurezza di chi quotidianamente s’impegna per garantirne la loro reale e concreata applicazione. La violenza va condannata in tutte le sue forme e quello per la legalità deve essere per tutti impegno prioritario”