'Resiste' l'ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia: riconfermata la convenzione tra i comuni del Gargano Nord

E' stata riconfermata la convenzione tra i comuni del Nord Gargano per mantenere in vita l'Ufficio del Giudice di Pace di Manfredonia

L'oggetto della nuova convenzione - che ha riunito nuovamente i comuni di Monte Sant'Angelo, Vieste, Mattinata, Zapponeta e la città sipontina - riguarda l'individuazione dell'unità operativa da inserire nella cancelleria, un ufficio che è stato recentemente messo a dura prova dalla carenza di personale.

A margine della nota riforma della cosiddetta 'geografia giudiziaria' (operata con il D.Lgs 156/2012 che dava attuazione alla Legge n.148/2011), questo risultato è una risposta all'intero circondario privo di sedi giudiziarie.

Il valore di questo presidio, infatti, l'unico presente nella zona, a seguito della soppressione delle sedi distaccate degli Uffici giudiziari, è rintracciabile nell'aver fronteggiato la domanda di giustizia civile e penale da parte dei cittadini e nella gestione di tutte le attività amministrative e giudiziarie ad essa collegata.

Essenziale è stato l'impegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, prima con Stefano Pio Foglia e oggi con l'attuale Presidente Gianluca Ursitti: l'organo forense ha supportato l'Ufficio del Giudice di Pace anche in vista dell'aumento delle sue attribuzioni previste a partire dal 2021. A supporto di tale operazione anche l'Unione degli Avvocati di Manfredonia.