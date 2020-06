Parte il contest 'Vinci i Monti Dauni': un weekend per gli operatori impegnati in prima linea contro l'emergenza Covid

Un modo per dire ‘grazie’ a tutti coloro che in questo tempo difficile si sono presi cura, senza riserva alcuna, delle persone colpite dal virus, un modo per dimostrare riconoscenza e per regalare qualche momento di svago e ‘bellezza’.

Un piccolo viaggio nei Monti Dauni, una terra che ha, nella sua propria essenza, la capacità di trasmettere pace e tranquillità, ritmi lenti ed esperienze autentiche legate alla natura e ad una comunità di gente sincera ed ospitale.

Nasce così l’idea del contest Vinci I Monti Dauni un vero e proprio concorso dedicato a tutto il personale medico sanitario impegnato, a livello nazionale, nell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid-19. Infatti, i soggetti che possono partecipare all’iniziativa sono esclusivamente medici, infermieri ed OSS che siano o siano stati impegnati nei reparti Covid delle strutture sanitarie italiane.

I vincitori del contest potranno beneficiare di una vacanza di 3 giorni nel primo week end di Luglio (3, 4 e 5 luglio), per due persone (il vincitore + 1 accompagnatore), in giro sui Monti Dauni comprendente alloggio, colazioni, pranzi, cene, visite guidate, laboratori ed attività esperienziali con il supporto di guide ed esperti del territorio. Un vero e proprio viaggio di 9 esperienze in 5 diversi borghi dei Monti Dauni.

Una iniziativa questa, ideata, organizzata e promossa dal GAL Meridaunia, coerente con le finalità del “Progetto Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni” del Piano di Azione Locale Meridaunia 2014-2020, che mira a sostenere il turismo sostenibile nell’area dei Monti Dauni, promuovendo un’offerta turistica integrata, mettendo in rete gli attori locali e le risorse disponi

Prezioso ed indispensabile il contributo di partner territoriali, pubblici e privati, che hanno offerto servizi ed attività a titolo completamente gratuito: Comuni di Pietramontecorvino, Biccari, Lucera e Troia, Accademia Internazionale di Cucina e affittacamere “Castel di Pietra”, Centro del Gusto dei Monti Dauni a Troia, Parco Avventura Daunia Avventura di Biccari, Museo del Tesoro della Cattedrale di Troia.

I soggetti interessati a partecipare dovranno trasmettere entro il 22/06/2020 la domanda di partecipazione pubblicata sul sito del GAL, www.meridaunia.it, nella sezione ‘Progetti in Corso’