Un B&b gestito da persone con disabilità: ecco il bando del Comune di Cerignola

L’Amministrazione comunale di Cerignola ha indetto un bando per la selezione di idee imprenditoriali per la realizzazione di imprese di servizi ricettivi e turistici per e con soggetti diversamente abili.

L’Avviso pubblicato nei giorni scorsi intende selezione idee imprenditoriali finalizzati alla realizzazione di un Bed & Breakfast gestito da persone con disabilità.

“Con tale progetto – ha dichiarato Rino Pezzano, vicesindaco e assessore alle politiche Sociali e del Lavoro del comune di Cerignola – intendiamo consentire alle persone con disabilità di sentirsi protagonisti al fine di essere formate ad acquisire le competenze necessarie attraverso la messa in campo di una attività autonoma. Le persone con disabilità, in tal modo, potranno sentirsi stimolate a sviluppare un cambio di approccio alla realtà, trasformando un modello da ‘assistenziale’ ad imprenditoriale”.