Il cuore infinito dei foggiani: grande successo per la colletta alimentare per cani e gatti

L’Associazione Accademia Kronos – Onlus, con le Guardie Volontarie, opera in ambito Nazionale per la tutela Ambientale e Zoofila, in modo particolare, per la prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali.

Il Coordinamento Provinciale di Foggia, nel corso dell’espletamento dell’attività di tutela degli animali di affezione, con il suo personale, ha avuto modo di verificare che diversi gruppi di volontari si prodigano nel nostro capoluogo e nella provincia, alla cura di gatti e cani randagi, affrontando le spese necessarie per il loro mantenimento, con sacrifici economici personali e tramite offerte scaturite dalla solidarietà di altri cittadini. Questo per far fronte alle carenze strutturali da parte delle Amministrazioni che, sebbene progettano la realizzazione di canili e strutture similari, per accogliere cani e gatti randagi e rendergli una vita più dignitosa, non riescono a realizzare tali progetti, per mancanza di fondi e stanziamenti specifici. Inoltre, in questo periodo di crisi pandemica, tante sono state le segnalazioni con richiesta di aiuti di famiglie che vivono nel disagio di non avere capacità economiche per il sostentamento proprio e degli animali detenuti in casa.

Essendo la motivazione comune anche in altre realtà italiane, il Coordinamento Nazionale dell’Associazione Accademia Kronos, ha organizzato la giornata della colletta alimentare per cani e gatti, collocati in strutture gestite da volontari e per aiutare i più bisognosi.

La Sezione Accademia Kronos di Foggia, il 27 giugno 2020, con i propri addetti, ha ricevuto dal Pet Store ‘Joe Zampetti’ 11 cibi di vario genere e marca per cani e gatti, frutto del gesto di solidarietà dei cittadini. “Raccogliamo tante gocce per lenire la sete di tanti bisognosi”, ha dichiarato la coordinatrice provinciale della Kronos Luigia Caracozzi.