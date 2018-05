La clownterapia arriva anche a San Severo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Parte la Clownterapia anche a San Severo grazie ai Clown Dottori del Il Cuore Foggia che iniziano da questo mese le prime attività presso le strutture di San Severo con giochi, attività, musica e risate. Proprio com’è nello spirito dei Clown Dottori dell’associazione “Il Cuore Foggia”, i volontari che pieni di allegria e gioia sono pronti a dare un sostegno a chi non sta bene. Cosa fanno esattamente i Clown Dottori ? Sono volontari che svolgono attività basate sulla relazione d’aiuto, sul pensiero positivo e tecniche di clownerie presso strutture socio – assistenziali e in ogni contesto sociale, favorendo la realizzazione di emozioni positive.

Per diventare Clown Dottore è indispensabile una formazione teorica e pratica con allenamenti “tecnici”, di aggregazione, di condivisione. Le nostre attività cominciano - spiega Jole Figurella , presidente dell’associazione- con la casa di riposo Domus e Rssa Casa Azzurra , dove gli ospiti saranno allietati oltre dalla gioia dei Clown Dottori anche dalle tante iniziative progettuali proposte dagli stessi come l’ortoterapia, Pet therapy, Doll therapy e tante attività di laboratorio e di psicomotricità che favoriscono per gli ospiti un nuovo mondo di riaffettivita’ e inserimento sociale , stimolando le abilità psico-relazionali, sdrammatizzando l’ansia e la depressione attraverso emozioni positive.

Altra struttura che ospita i Clown Dottori è il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo San Francesco dove approdano progetti sperimentali di comicoterapia indirizzati proprio ai diversabili. Tali progetti mirano, da un lato, al reinserimento sociale, al mantenimento delle capacità cognitivo/comportamentali e neuromotorie dei partecipanti, e dall’altro, a fornire un’esperienza positiva e gratificante per i livelli di autostima. Presto la Clownterapia si estenderà anche all’Ospedale Caterina Masselli e ad altre strutture di Apricena e Torremaggiore. Per info: ilcuorefoggia@gmail.com Cell: 3297241557