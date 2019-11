Foggia - Palestina, missione compiuta per i clown dottori di Foggia di rientro da Betlemme: "Esperienza meravigliosa"

Missione Palestina compiuta dai clown dottori de ‘Il Cuore Foggia’, rientrati ieri da Betlemme. Foggia si conferma così fucina di grande solidarietà. “Ci sono cose che ci rimangono addosso e non si possono dire perché sono esperienza, non racconto“ esordisce in una nota su Facebook la presidente, Jole Figurella. “Siamo rientrati ieri dalla nostra missione a Betlemme e come sempre il mio cuore è ricco di emozioni forti, perché questa esperienza di volontariato è duale: aiuto me stessa nell’aiutare gli altri. Quando si impara ad aprire il cuore, ogni aspetto della vita diventa pieno di significato, ogni luogo che si visita, ogni cosa che si fa è un’occasione per condividere, praticare generosità, avere una positiva interazione con gli altri, allontanandosi dall’egoismo, dall’individualismo e dalle sciocche paranoie che a volte ci tormentano”. “In quest’ottica fare volontariato non diventa un sacrificio e un’angoscia per gli altri ma un percorso di gioia, di stabilità, un mettere a disposizione le proprie capacità per il bene comune”.

“Ringrazio il mio meraviglioso gruppo di Clown Dottori che mi ha accompagnato in questa nuova missione vivendo ogni giorno una sorpresa, o per meglio dire un dono, perché difficilmente riuscivamo a programmare quello che avremmo fatto di lì a poco, o difficilmente riuscivamo a rispettare i pochi programmi fatti. Grazie perché con voi ho imparato ad accogliere il prossimo, cioè la persona che hai accanto, il fratello, quello che ti viene a cercare o che semplicemente ti si presenta davanti, incrociando il tuo cammino. E ho imparato a condividere con voi tutto: un pasto caldo, una canzone, una risata, un letto, il mio tempo, le mie energie e tante emozioni. Ringrazio di cuore Suor Lucia Corradin e i Clown Dottori Hope e Bibo per la meravigliosa accoglienza e il bellissimo gemellaggio” conclude.