I foggiani tornano a far visita ai defunti: 30 minuti con guanti e mascherine, igienizzanti ai quattro ingressi del cimitero

Da domani tutti i foggiani del capoluogo dauno potranno far visita ai propri cari defunti, la mattina dalle 8 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Quattro in tutto gli accessi, l'ingresso monumentale e quello laterale di via Manfredonia, gli altri due di via Sprecacenere.

Per accedere all’area cimiteriale i visitatori dovranno essere muniti di mascherina e guanti, mentre la permanenza di ciascuno non dovrà essere superiore a trenta minuti. A tal fine è opportuno che i visitatori non si spostino da una parte all’altra del cimitero.

Per non creare assembramenti i foggiani che accedono alla medesima tomba dovranno essere in numero non maggiore di due persone, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Saranno temporaneamente limitati e/o impediti gli ingressi nel momento in cui l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di distanziamento sociale.

La gestione del flusso di persone nell'area cimiteriale è affidata alla concessionaria Pfc srl, che oltre a dover esporre le locandine delle raccomandazioni emesse dal presidente del Consiglio dei Ministri - immediatamente visibili e collocate in più punti - dovranno fornire agli utenti dispenser contenenti soluzione disinfettanti per l’igiene delle mani. Saranno riempiti ogni giorno e/o ogni volta che si svuotano e posizionati agli ingressi del cimitero, in modo da essere facilmente accessibili.

La società che gestisce il cimitero comunale dovrà reperire e rendere disponibile idoneo personale, in numero adeguato, per vigilare sul corretto comportamento degli utenti con riferimento alle misure di contenimento e di prevenzione del contagio da Covid-19

Il personale reperito sarà incaricato di indicare agli utenti il comportamento corretto da tenere per il contenimento e la prevenzione del contagio del virus. In particolare i cittadini saranno invogliati ad indossare mascherina protettiva e guanti, e ad osservare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Inoltre saranno segnalati i rischi di assembramento. Nel caso in cui si dovessero verificare assembramenti, gli operatori incaricati dalla Concessionaria dovranno invitare gli utenti, con le necessarie cautele, ad allontanarsi e a porsi in modo da rispettare la distanza reciproca di almeno 1 metro

Ogni trenta minuti ci sarà il messaggio sonoro che indicherà agli utenti il comportamento corretto da tenere per il contenimento e la prevenzione del contagio. Si procederà alla limitazione o alla chiusura temporanea degli ingressi nel caso in cui l’affluenza al cimitero pregiudichi le regole di distanziamento sociale.