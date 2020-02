L'antimafia sociale dell'UniFg, al via ciclo di incontri sul fenomeno mafioso (e sulla necessità di combatterlo con la cultura)

Coerente con l'impegno assunto in occasione della marcia della legalità promossa da Libera e don Luigi Ciotti, all'indomani dei gravi e ripetuti episodi criminali registrati soprattutto nel capoluogo all’inizio di quest’anno, l’Università di Foggia ha organizzato un ciclo di seminari il cui obiettivo è invitare l'opinione pubblica a riflettere su cause ed effetti del fenomeno mafioso (a cominciare dalle ricadute socio-economiche) e sulla necessità di combatterlo attraverso un cambiamento di cultura, di mentalità.

Una antimafia sociale quella che si è impegnata a svolgere l’Università di Foggia, un monito alla ribellione ricorrendo però a scienza e conoscenza, un appello rivolto soprattutto a giovani e studenti di ogni ordine. Coinvolti tutti i dipartimenti dell'ateneo, che hanno messo a disposizione strutture, docenti (che, secondo le loro specifiche competenze, hanno accettato di proporre una nuova narrazione della storia, dei cambiamenti della società e del territorio), saggi, saperi, ricerche scientifiche e naturalmente studenti iscritti ai vari corsi di laurea.

"I seminari si caratterizzano non soltanto per il taglio divulgativo, ma hanno la pretesa di analizzare e decodificare i fenomeni criminali avendo presente le peculiarità del nostro territorio, per anni opacizzato dalla presenza di altre emergenze nazionali", dichiara Giandomenico Salcuni, delegato del rettore all'Educazione alla legalità e curatore della rassegna.

"Oggi la situazione è radicalmente mutata, lo Stato è più attento, più presente e tutti gli attori istituzionali e sociali sono chiamati da fornire il loro contributo nella riaffermazione della legalità. L’Università di Foggia è presente in prima linea in questa missione, continuando il suo impegno civile da sempre dimostrato". Il ciclo comincia mercoledì 4 marzo e andrà avanti fino al 3 dicembre, data dell'ultimo appuntamento. Di particolare rilievo il primo incontro a cui prenderanno parte il capo della Procura di Foggia Ludovico Vaccaro, il rettore dell’Università di Foggia Pierpaolo Limone e il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Donatella Curtotti.

Di seguito l'intero programma.

Ludovico Vaccaro - 4 marzo 2020, ore 10,30 - Aula magna dipartimento di Giurisprudenza, largo Giovanni Paolo II, 1 – Foggia: "Il contrasto giudiziario alla criminalità. L'ufficio del pubblico ministero: compiti, funzioni e organizzazioni"

Giandomenico Salcuni, Massimo Lucianetti, Eugenio Zaniboni - 16 marzo 2020 - Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione: "Capitanata criminale e l'anelito alla legalità"

Fiammetta Fanizza - 18 marzo 2020 – Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "La transnazionalità delle agromafie"

Gabriele Fattori, Giandomenico Salcuni - 8 aprile 2020 - Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione: "Religione, radicalizzazione, prevenzione e integrazione"

Giovanna Celia - 14 aprile 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Psicologia della responsabilità"

Grazia Terrone - 21 aprile 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Il disagio giovanile e l'importanza della rete di supporto"

Fabio Santeramo - 28 aprile 2020 - Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente, aula e ora in corso di definizione: "Immigrazione, lavoro nero e agricoltura: aspetti etici ed economici"

Patrizia Resta, Francesca Scionti - 6 maggio 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Mafie e corruzioni. Smascherare la cultura dell'illegalità"

Marco Galli - 8 maggio 2020 – Dipartimento di Economia, aula e ora in corso di definizione: "Interdittive antimafia e contratti della pubblica amministrazione"

Carmen Palermo - 13 maggio 2020 – Dipartimento di Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente, aula e ora in corso di definizione: "Sicurezza alimentare: metodi di analisi e controlli"

Irene Strazzeri - 22 maggio 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Dal pathos all'ethos: la cultura femminile della legalità"

Daniela Dato, Anna Grazia Lopez - 21 settembre 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Educatori contro la marginalità. Ripensare la formazione per il sociale"

Rossella Palmieri - 28 settembre 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "I mafiusi de la Vicaria: la mafia nella letteratura teatrale"

Carmen Robustella - 2 ottobre 2020 – Dipartimento di Economia, aula e ora in corso di definizione: "Legalità del mercato del credito e usura"

Lucia Monacis - 7 ottobre 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Ludopatie e usura"

Area di Archeologia e Storia - 5 novembre 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Patrimonio ferito. Criminalità, traffici illeciti e distruzione dei beni culturali in Daunia".

Leonardo Di Carlo - 12 novembre 2020 - Dipartimento di Giurisprudenza, aula e ora in corso di definizione: "La mafia fra passato e presente"

Francesco Violante - 23 novembre 2020 - Dipartimento di Studi umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, aula e ora in corso di definizione: "Amedeo Feniello: Napoli 1343: le origini di un sistema criminale (Mondadori, 2015)"

Luigia Trabace - 1 dicembre 2020 – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, aula e ora in corso di definizione: "Contraffazione dei farmaci: il nostro Paese è al sicuro?"

Tommaso Cassano - 3 dicembre 2020 – Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, aula e ora in corso di definizione: "Cannabis light e cannabis terapeutica: facciamo chiarezza"