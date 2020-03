Arriva lo stop ai mercati rionali di Foggia: si va verso un 'Safety Plan' per fare la spesa, calo vendite scoraggia ambulanti

Niente mercato Rosati mercoledì 11 marzo a Foggia. A mezzogiorno gli agenti della Polizia Municipale hanno avvisato gli operatori. Il provvedimento, nelle prossime ore, sarà esteso agli altri mercati rionali e potrebbe richiedere anche più di un giorno di stop.

Oggi sarà emanata un'ordinanza di sospensione temporanea. Nelle more della chiusura, saranno approntate misure atte al contingentamento degli ingressi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, che estende a tutto il territorio nazionale le norme adottate con il precedente, datato 8 marzo, all'articolo 1, relativo alle zone rosse.

"Dobbiamo assolutamente scongiurare gli assembramenti in ottemperanza al Decreto - afferma il neoassessore alle Attività Economiche Sonia Ruscillo, catapultata subito nell'emergenza - Dobbiamo tutelare i commercianti e gli avventori che devono poter fare la spesa in tutta sicurezza. Appronteremo un Safety Plan del più breve tempo possibile". Si susseguono riunioni con le associazioni di categoria e la polizia municipale per trovare la quadra e ridurre i danni collaterali.

I mercati sono consentiti dalle nuove regole, a patto che sia garantito l'accesso in modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. "In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro - recita testualmente il Decreto - le strutture devono essere chiuse".

Drasticamente ridotta oggi l'affluenza tra le bancarelle del mercato rionale in centro. Molti ambulanti erano muniti di guanti e mascherina, o si coprivano il viso con la sciarpa, e così diversi avventori.

Già prima della comunicazione, scoraggiati dal calo delle vendite, alcuni commercianti meditavano di non aprire nei giorni a venire. Intanto, il centralino del Comando della Polizia Municipale è subissato di telefonate. A chiamare sono soprattutto i titolari di attività che chiedono informazioni di carattere generale e chiarimenti sugli orari di apertura e le eventuali sanzioni.