L'incredibile storia di Chiara, quei 35 km e quell'incontro che le ha cambiato la vita

Sulla pagina Facebook del canile Enpa di Ascoli Satriano, il 28 luglio è stata raccontata la storia di Chiara, dal giorno del ritrovamento all'adozione. Si chiama Chiara, come Chiara Valentino, icona del mondo animalista di Capitanata ed ex presidente dell'associazione 'Amici di Balto' di Cerignola scomparsa il 20 giugno 2019.

La storia di Chiara, Marino e Alessia

"Circa 2 mesi fa, i nostri volontari hanno avvistato una new entry che vagava nel centro abitato del paese. Dolcissima con tutti, si è subito fatta amare dai suoi simili di quartiere e dalla gente, che ha iniziato a darle da mangiare. Il nostro impegno era quello di trovarle una famiglia, ma lei ha fatto tutto da sola.

Ha incontrato casualmente* Marina e Alessio, due ragazzi di Foggia in visita nel nostro paese. E’ stato amore a prima vista! I due hanno contattato la nostra sezione per informazioni e per un'eventuale adozione.

La cagnolina però aveva un microchip intestato al comune di Cerignola, quindi era libera sul territorio; possibile che da sola avesse percorso 35 chilometri per arrivare ad Ascoli Satriano? Tante domande, ma la cosa più importante era quella di darle la possibilità di avere una famiglia, quindi abbiamo contattato i nostri amici volontari dell'associazione Amici di Balto di Cerignola, che capitanata dalla straordinaria Chiara Valentino avrebbe dovuto portare a termine le pratiche.

Chiara, si è data un gran da fare ma non ha potuto concludere l'adozione, purtroppo dopo qualche giorno è volata oltre il ponte. Oggi grazie ai suoi volontari che continuano ancor più motivati il suo operato, la cagnolina ha una vera famiglia, Marina e Alessio, che in onore alla grande animalista cerignolana, hanno voluto chiamarla Chiara. Noi non crediamo molto al caso in queste cose".