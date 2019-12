Le 'scuse' di Checco Zalone ai Foggiani: "Molti si sono risentiti per la canzone, non penso che appartengano a una razza inferiore"

"Io razzista? Escludo che qualcuno possa essere così stupido da pensarlo davvero". In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Checco Zalone torna a parlare delle polemiche nate attorno alla sua canzone "Immigrato", e non manca il passaggio relativo alla canzone interpretata durante una puntata del programma di Fiorello 'Viva Raiplay', che ha fatto indignare non poco diversi foggiani. E lo fa con la solita verve che lo contraddistingue.

"Non sono razzista neanche verso i salentini - dice ad Aldo Cazzullo il comico barese, che per noi baresi sono i veri terroni. E neppure con i foggiani, anche se molti di loro si sono risentiti per una canzone che ho cantato da Fiorello, "La nostalgie de bidet: "Così proprio ogg' so' turnut nella mia Fogg', la delinquenza, la spazzatura, la poverté, ma finalmente voilà le bidet...". Ne approfitto per chiedere scusa ai foggiani: lo giuro, non penso che appartengano a una razza inferiore... E chiedo scusa pure ai calabresi: nel nuovo film c'è una battuta terribile su Vibo Valentia".