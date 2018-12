Da lager a oasi senza gabbie: il progetto ‘Zero cani in canile’ de ‘Gli amici di Balto’ approda su Rete 4

Andrà in onda su Rete 4 domenica 16 dicembre alle 10,40 nella trasmissione "Dalla parte degli animali" il servizio dedicato all'innovativo progetto Zero cani in canile, attuato a Cerignola dall'associazione Gli Amici di Balto.

Il progetto non solo ha riconvertito un canile lager in una oasi senza gabbie, ma ha visto anche scendere negli anni il numero dei cani da 600 a 80. "Un progetto innovativo – spiega Chiara Valentino Presidente dell'Associazione Gli amicidi Balto – con il quale puntiamo a lavorare sempre meno contando sul denaro pubblico e sempre più offrendo servizi ai detentori di animali.

Già per la prossima estate partiranno servizi tra cui l'asilo per cani e bambini mentre sono già in atto diverse attività educative con le scuole. Questo risultato è stato possibile grazie alla sinergia con il Sindaco Francesco Metta e l'amministrazione tutta che ha fortemente voluto e creduto nel progetto".

Cerignola va in TV per essere la prima in Puglia ad aver dimostrato che i canili non sono la risoluzione del problema randagismo e solo con una serie di strategie messe in atto sinergicamente da amministrazione, ASL, Associazioni e cittadini, si possono avere significativi risultati.