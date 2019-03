Un tocco d'arte per le strade di Cerignola: gli studenti decorano le panchine della città

“Non solo viale Roosevelt, ma anche in Villa comunale”. E’ il sindaco Franco Metta ad annunciare sul suo profilo Facebook la novità che interesserà a breve molte delle panchine sparse in città, a Cerignola. Le sedute, infatti, verranno decorate dagli studenti dell’Istituto d’arte, su iniziativa degli assessorati al Patrimonio, Politiche giovanili e Pubblica Istruzione e Cultura. Un tocco di bellezza e di arte in una città che sotto il profilo dell’arredo urbano sta cambiando notevolmente il suo volto.

Saranno sottoposte a recupero "artistico" anche le vecchie cabine telefoniche.