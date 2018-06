Cerignola si prepara per la 'Notte dei saldi'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Associazione del Distretto urbano del commercio “Cerignola fa centro” ha organizzato, in collaborazione con la Società Tomacelli srl e l’Associazione “Neverland”, la “NOTTE DEI SALDI” il giorno e la notte del 7 luglio. L’evento è stato programmato promosso e organizzato dall’Associazione del Distretto urbano con il finanziamento della Regione puglia e vede l’Amministrazione comunale in prima fila, rappresentata da Vincenzo Specchio, delegato alle attività produttive, Vincenzo Specchio, socio fondatore e presidente delegato dell’Associazione. “Con tale iniziativa il Distretto urbano di Cerignola inizia il suo percorso di attuazione del programma per favorire lo sviluppo del commercio a favore delle piccole e medie imprese del territorio cittadino, a cui sono chiamati a partecipare gli imprenditori di ogni settore produttivo, dal commercio all’artigianato, dall’agricoltura ai servizi. L’Evento sarà articolato in una serie di iniziative che vogliono essere un momento di esaltazione e di gioia per la valorizzazione del proprio territorio e del tessuto commerciale della provincia di Foggia ed in particolar modo, di Cerignola e dei 5 Reali Siti”, afferma Specchio che prosegue “Vogliamo fare della nostra comunità un luogo dove sentirsi a proprio agio per trascorrere del tempo tra attrazioni, spettacoli e concerti. LA NOTTE DEI SALDI vuole essere un modo per realizzare un Centro commerciale naturale lungo le vie cittadine e le arterie del Distretto. Si partirà dalle ore 20.00 e si proseguirà ininterrottamente per tutta la serata fino alle 02”.