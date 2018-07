'E-state pronti' a Cerignola: la colonia estiva dedicata ai bambini

Da oggi fino alle ore 12 del prossimo 13 luglio è possibile presentare istanza di partecipazione (presso lo sportello del welfare del Comune) alla colonia estiva organizzata dall'Amministrazione Comunale presso lo 'Strike' di Cerignola che si terrà dal 30 luglio al 10 agosto.

Il modello di presentazione dell'istanza può essere ritirato presso la sede del Comune o scaricato sul sito web del Comune di Cerignola.

La colonia estiva è riservata a un numero massimo di 90 bambini residenti nel comune di Cerignola e nati dal 30 luglio 2005 al 30 luglio 2012.

L’iniziativa avrà inizio il 30 luglio 2018 e si concluderà il 10 agosto 2018 e sarà articolata in un solo turno di 10 giorni, sabato e domenica esclusi. Per ogni partecipante saranno garantiti i seguenti servizi: trasporto con pullman G.T. con 2 punti di raccolta, in via Napoli davanti l’ingresso del Campo Sportivo “Monterisi” ore 09,30 e in via Puglie retro villa comunale davanti fermata autobus di linea ore 09,45; sosta presso la piscina dello Strike dalle ore 10,00 alle ore 17,00 con una pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 14,00; assistenza bagnanti effettuata da personale qualificato; accompagnamento ed assistenza minori effettuate da Volontari del Servizio Civile.

Sarà inoltre fornita giornalmente a ciascun bambini una merenda costituita da focaccia e bottiglietta di acqua. Il pranzo è a carico del partecipante, si consiglia a sacco. Il rientro è previsto per le ore 17,00 con discesa nei due punti di raccolta mattutini. Il costo della colonia è a carico dell’Ente.