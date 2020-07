"Inimmaginabile il palio di San Rocco con distanziamento", salta il tradizionale evento carpinese: "Priorità è la salute delle persone"

Il Palio di San Rocco a Carpino quest'anno non si terrà. Ad annunciarlo è il presidente dell'associazione culturale Palio di San Rocco, Antonio Pio Di Viesti. Una decisione sofferta, ponderata, ma inevitabile "Questa decisione è stata presa di comune accordo con l'amministrazione locale. Era inimmaginabile un Palio con il distanziamento sociale o un evento a numero chiuso. Il Palio è di Carpino e dei carpinesi e se non lo si può vivere al meglio è giusto annullarlo. Perché il Palio è contatto, è festa, è abbracci, è adrenalina e soprattutto divertimento e difficilmente avremmo potuto garantire tutto questo in completa sicurezza. In questo momento la priorità è quella di tutelare la salute delle persone, sacrificando la nostra manifestazione principale. Tengo anche a ringraziare il sindaco Di Brina, nostro principale interlocutore nei rapporti con l'amministrazione che sin dagli albori ha abbracciato la nostra causa. Tuttavia comunico che saremo presenti sul nostro territorio, sponsorizzando la nostra Associazione con i tesseramenti ed organizzando eventi minori che vi accompagneranno durante l'estate carpinese".

"Il Palio di San Rocco rappresenta una delle più importanti tradizioni storico-culturali del nostro paese. Una serie di vicissitudini generali e locali hanno inciso non poco in senso negativo sul mantenimento e sullo sviluppo di questa manifestazione", spiega il sindaco del comune garganico Rocco Di Brina. "L'amministrazione comunale da me capeggiata ha sempre mostrato un particolare interesse per tutte le manifestazioni del nostro paese ed ovviamente anche per il palio di San Rocco. Personalmente mi sono assunto la responsabilità di far celebrare l'evento anche di fronte a scenari difficili; abbiamo sperimentato per la prima volta il palio al campo sportivo comunale ed è stato un successo. Oggi nell'emergenza covid-19 - continua il primo cittadino - le misure restrittive si sono moltiplicate rendendo di fatto quasi impossibile lo svolgimento di alcune manifestazioni come quella del palio. Io ringrazio i ragazzi che hanno a cuore le nostre tradizioni ed in particolare il gruppo dei ragazzi del palio che si sono anche costituiti in una associazione a riprova del loro vivo interesse per la nostra tradizione.

Purtroppo, dobbiamo aspettare tempi migliori e più tranquilli sapendo che l'impegno mio è dell'amministrazione comunale non verrà mai meno. Basta solo ricordare - conclude Di Brina - che nel progetto del nuovo campo sportivo per il quale abbiamo sfiorato il finanziamento l'anno scorso ma che dovremmo ottenere quest'anno, è prevista la pista in terra battuta dove poter svolgere anche il palio".