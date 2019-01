A Carapelle, filo diretto col Comune: idee, proposte e segnalazioni di atti vandalici 'viaggiano' su WhatsApp

Come preannunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Carapelle ha istituito un numero telefonico per contatti WhatsApp, che sarà utile ai cittadini per comunicare le proprie idee, iniziative, proposte, suggerimenti e per segnalare atti di vandalismo, disservizi e problematiche varie.

“È un modo per rendere ancor più accessibile le istituzioni alla cittadinanza, che potrà segnalare quel che accade in paese in tempo reale”, ha detto il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele. “Siamo certi - ha aggiunto - che una collaborazione dei cittadini sia essenziale per far crescere il paese. Ovviamente, per quel che riguarda la segnalazione di atti vandalici, sarà tutelato l’anonimato di chi segnala”.

L’Amministrazione comunale, ricevute le segnalazioni, avrà cura di inoltrarle in tempo reale a chi di competenza (sindaco, assessorati, polizia municipale e forze dell’ordine), che interverranno in base alle proprie specifiche competenze. Il numero a cui scrivere è 333.360.0674 e verrà utilizzato soltanto per ricevere messaggi scritti e vocali.

