Carapelle inaugura l'Auditorium Comunale: con i suoi 425 posti a sedere sarà il riferimento culturale per il Basso Tavoliere

Carapelle diventa un grande polo culturale del basso Tavoliere. Sabato 7 marzo, alle 11, infatti, finalmente nel paese dei Cinque Reali Siti verrà inaugurato l’Auditorium Comunale, che si trova in via delle Rose e che conta ben 425 posti a sedere.

Una struttura bellissima e innovativa che conterà un bacino d’utenza di oltre 250.000 persone, visto che potrà essere un punto di riferimento per gli abitanti dei paesi dell’Unione, ma anche di Cerignola, Ascoli Satriano, Foggia e tutti i paesi limitrofi. L’auditorium è dotato di un grande palco, predisposto per spettacoli teatrali, matinée per ragazzi, teatro famiglia, convegni, musica classica, workshop, corsi di teatro, di dizione, masterclass.

Ma all’interno della struttura il valore aggiunto è rappresentato dalla zona espositiva, che durante l’inaugurazione ospiterà una mostra d’arte, ma che è completamente cablata e predisposta per workshop, reading letterari, sala da the, esposizioni, eventi per la valorizzazione di prodotti enogastronomici locali, e numerosissime manifestazioni.

INAUGURAZIONE | Il programma dell’inaugurazione prevede il taglio del nastro alle 11, la presentazione ufficiale in platea, alla presenza dell’amministrazione comunale e di autorità civili, religiose e militari, la visita alla mostra d’arte ed altre iniziative collaterali. Ospiti speciali il maestro Franco De Feo al pianoforte elettrico e sua figlia Dea, giovane ed estrosa violinista di fama internazionale ed originaria di Carapelle.

MOSTRA D'ARTE | La mostra d’arte, intitolata “Oltre il Sipario”, comprende opere pittoriche degli artisti Lucia Caricone, Elia Di Tuccio, Riccardo Faccilongo, Serena Faccilongo, Vincenza Mansi, Angela Mastropietro, Anna Perrotta e Pasquale Tarateta, le magnifiche fotografie di Gerardo Parrella e le sculture di Peppino e Rocco Biscotti, noti come “I Frammichele”, artigiani di Peschici. A partire dalle 16 avrà invece inizio l’open day dei docenti e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo e del liceo linguistico “Olivetti” di Carapelle. Ospiti Antonio Scapicchio e Johnny Rinaldi, campioni mondiali ed internazionali di “Pizza Piccante ed Acrobatica”. Domenica 8 marzo, alle 11, nel piazzale antistante all’auditorium si terrà la cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

SPETTACOLO AD INGRESSO GRATUITO | Alle 20.30, invece, per la rassegna “5 Reali Siti, Luoghi Ospitali e Itinerari d’Arte”, spettacolo teatrale “Facciamo Cyrano”, con Marco Tornese, attore foggiano noto - tra gli altri - per i film “My Italy” di Bruno Colella, “I Cavalieri che fecero l’Impresa” di Pupi Avati e “Un lungo viaggio d’amore” di Michele Placido, ma anche per le fiction tv Incantesimo, La Squadra, Carabinieri, Un caso di coscienza, Ombre sul Giallo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, ma la prenotazione è consigliata. Per info e prenotazioni auditoriumcarapel le@gmail.com oppure 320.0878257