Carapelle, piace il servizio whatsapp comunale: nel mirino dei cittadini buche e viabilità

A circa una settimana dall'istituzione del numero Whatsapp dell'amministrazione comunale, sono state decine le segnalazioni, comunicazioni e consigli da parte dei cittadini. La maggioranza dei messaggi riguarda la viabilità e la presenza di buche sul manto stradale.

"Abbiamo raccolto ed esaminato minuziosamente ogni segnalazione ed effettuato un confronto con quelle già a nostra disposizione. Premesso che questa amministrazione comunale redigerà ed eseguirà presto un piano per il rifacimento del manto stradale a Carapelle, vi comunichiamo che stiamo attendendo che le temperature si ristabilizzino per bonificare a breve scadenza ed in maniera temporanea le buche e le imperfezioni presenti in paese", spiegano dall'amministrazione comunale.

"All'uopo, stiamo ordinando delle sacche di asfalto 'a freddo', più costose di quello classico. Lo abbiamo fatto per ricoprire le buche più profonde e tutelare l'incolumità di chi transita. Siamo molto contenti della risposta dei cittadini, un segno tangibile di crescita culturale, che attendevamo e che non ha deluso le nostre aspettative. Invitiamo tutti a continuare a segnalarci problematiche presenti in paese, ma anche a proporci iniziative e a darci consigli, scrivendo al 333 360 0674".