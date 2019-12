Microchip, profilassi e sterilizzazione gratuita per chi adotta un cane a Vieste (più crocchette per un anno)

Per chi adotta un cane del canile sanitario di Vieste è prevista la gratuità di microchip, profilassi e sterilizzazione. Quando, invece, si trovano cani sul territorio e non si ha intenzione di tenerli , la corretta procedura vuole che il cittadino si limiti a segnalare subito l'animale senza prelevarlo. Nel caso lo si voglia invece adottare, dopo averlo segnalato alla Polizia Locale e dopo aver verificato l'assenza del microchip, l'animale può essere prelevato. Per chi adotta uno dei 5 cani presenti nel canile sanitario entro gennaio 2020, è prevista la fornitura gratuita di crocchette per un anno e una visita veterinaria. Per info sull'iniziativa contattare: legadelcane.vieste@gmail.com oppure inviare WhatsApp al 3205347038