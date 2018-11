Ma i foggiani sanno cosa sono i Campi Diomedei?

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Qual è il sentimento che prevale? La gente ha contezza di ciò che accade attorno a lei o, piuttosto, la politica locale si sta avvitando in un dibattito autoreferenziale? Foggiatoday ha cercato di capirlo andando per strada e ascoltando dalla viva voce dei foggiani il loro coinvolgimento su questioni sì importanti ma spesso non sufficientemente assimilate dalla comunità. Ne emerge un quadro grigio-scuro: nella migliore delle ipotesi, si possiedono informazioni frammentate e spesso distorte, nella peggiore il foggiano non sa alcunchè.