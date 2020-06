Mezza tonnellata di prodotti agricoli alla Parrocchia di San Pio X: il grande dono di Campagna amica alle famiglie del quartiere

Il buon cuore dei foggiani, in questa emergenza Covid si è vista ampiamente. Questa mattina è toccato ai commercianti e coltivatori di Campagna Amica, il mercato al coperto di Coldiretti. Circa 480 kg di prodotti agricoli donati alla Parrocchia di San Pio X per le famiglie che sono in difficoltà. Pomodoro, melanzane, cetrioli e pesche hanno letteralmente riempito i locali della di San Pio X, pronti per essere distribuiti alle famiglie del quartiere.

"L'emergenza Covid ha letteralmente raddoppiato il numero di famiglie che necessitano di un aiuto", spiega don Bruno D'Emilio, consigliere ecclesiastico di Coldiretti.