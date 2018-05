VIDEO | La 'Casa di Blaise' si arricchisce di una cameretta: altro banco di prova per 53 'ragazzi speciali'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un anno fa veniva inaugurata 'La casa di Blaise', un progetto dell'Istituto Pascal di Foggia previsto dalla legge “Dopo di noi” volta all'inserimento nella vita di tutti i giorni dei ragazzi affetti da disabilità come l'autismo o la sindrome di Down.

Il dirigente scolastico dell'Istituto, Giuliarosa Trimboli, sempre molto attenta all'inserimento e all'integrazione dei “ragazzi speciali”, accoglie nel proprio istituto più di cinquanta alunni con disabilità, ai quali, con la casa di Blaise, insegna a gestire la propria vita in modo autonomo per non dover dipendere da nessuno.

Se il primo passo del progetto fu insegnare ai ragazzi a cucinare, dotandoli di un vano cucina completo di lavatrice, da oggi il Pascal si arricchisce di una cameretta con la quale impareranno a rassettare la stanza, a rifare i letti e tenerla in ordine.