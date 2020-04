Rischio assembramenti nella caccia ai buoni spesa. Landella ai foggiani: "Restate a casa, potete richiederli via mail"

In merito agli assembramenti che si sono creati questa mattina a Palazzo di Città, il sindaco di Foggia chiede ai foggiani la cortesia di utilizzare la mail dedicata ai buoni spesa: buonispesa@comune.foggia.it

Nel caso in cui i cittadini che ne faranno richiesta scelgano un sistema diverso, ma consigliato, da quello della posta elettronica, Franco Landella chiede di non rivolgersi solamente al Comune di Foggia, ma di recarsi anche alle sedi delle tre circoscrizioni del Cep, di Candelaro e di via Scillitani. In più, aggiunge, c'è anche la sede dell'assessorato ai Servizi Sociali di via Sant'Antonio

In questi punti ci sono anche dei contenitori dedicati in cui i cittadini potranno depositare la domanda evitando la consegna a mano: "Restate a casa, cercate di utilizzare i servizi telematici così da agevolare il compito ai Servizi Sociali"