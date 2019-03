Fornai dal cuore d'oro: donati buffet ai bambini ricoverati in ospedale e una nuova tv agli anziani derubati

Gesti importanti, che fanno ben sperare, che rendono l'atmosfera più familiare, che scacciano invidie e paure, che incassano applausi e attestati di stima, che sorprendono. Generosità dilagante da Monte Sant'Angelo a Foggia, dove due fornai si sono resi protagonisti di due bellissime donazioni.

Due notizie che fanno da contraltare ai gravi episodi delle ultime settimane: gli atti intimidatori a calciatori e società del Foggia da una parte, il teschio umano e le minacce di morte al sindaco e all'assessore della città dei due siti Unesco dall'altra.

A distinguersi sono stati i panifici Taronna e Michelangelo. Il primo, come promesso anche attraverso le colonne di FoggiaToday, ha donato un televisore al centro per anziani del paese precedentemente svaligiato. L'altro, invece, un ricco buffet di panini a forma di animaletti, lumache e tartarughe, al reparto neurologico pediatrico dell'ospedale di Foggia, perchè, "fare felice qualcuno è bello ma far felice i bambini è bellissimo".