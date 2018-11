Michele Clemente, l'inventore foggiano del 'Buca-buca' a Portobello: "Pianti l'ombrellone in 5 secondi"

Ha 63 anni, si chiama Michele Clemente, è di Foggia ed è un ex autista al servizio delle Poste Italiane. Ieri sera, su Rai 1, ha presentato la sua invenzione, 'Il buca sabbia' o eventualmente anche 'Buca-buca', l'attrezzo che in appena cinque secondi fa un profondo buco nella sabbia "vista la difficoltà che hanno le persone quando vanno in spiaggia per piantare il loro ombrellone"

E non è tutto, spiega Michele ad Antonella Clerici e Luciano Litizzetto: "Se venite in Puglia in vacanza, a Vieste per esempio, dove c'è sempre molto vento, questo vi fa anche da ancoraggio". "Eventualmente anche come clistere d'inverno" ironizza Litizzetto.