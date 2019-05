Due "invenzioni" targate UniFg in vetrina a Milano per la Fiera dei Brevetti di InnovAgorà

Ricoprire con un film edibile gli alimenti da forno per migliorare la loro shelf life, cioè la vita commerciale. Associare l’inulina a prodotti alimentari carnei e dolciari come sostitutivo di grassi saturi. Questa l’essenza innovativa dei brevetti targati Università di Foggia, selezionati dal CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche per partecipare a InnovAgorà, Fiera dei Brevetti, in programma da oggi, 6 maggio fino al prossimo martedì 8 maggio, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.

I due brevetti made in Unifg sono stati selezionati tra i 400 pervenuti agli organizzatori. Il meeting, promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, si presenta come la prima “piazza dell’innovazione italiana”. Un evento dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica, dove presentare, a imprese e investitori, una selezione di tecnologie brevettate per favorirne il trasferimento e la valorizzazione presso il tessuto imprenditoriale del Paese.

InnovAgorà è stata pensata per avviare una discussione costruttiva sul quadro normativo che regola il tema dei brevetti e della proprietà intellettuale in Italia e condividere gli strumenti pubblici e privati a sostegno dei processi di valorizzazione della ricerca. Questa prima edizione, di un appuntamento destinato a diventare annuale, si propone come strumento di conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca tecnologica italiana. In tre giornate di esposizione, verranno presentata al pubblico 170 tecnologie brevettate, selezionate tra i migliori risultati di ricerca di 48 atenei italiani e 13 enti di ricerca. “InnovAgorà, Fiera dei Brevetti è certamente una grande opportunità che l’Università di Foggia ha colto subito, mettendo a disposizione i suoi prodotti, frutto di una ricerca scientifica di alta qualità", ha dichiarato la prof.ssa Carmela Robustella, Presidente della Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo.

"Abbiamo deciso immediatamente di partecipare all’iniziativa per confrontarci con le altre Università e centri di ricerca e per avviare importanti dialoghi con le realtà imprenditoriali del Paese, volti a definire, eventuali, accordi di commercializzazione. Essere presenti alla manifestazione con ben due brevetti, tra i 170 selezionati e 400 presentati, ci riempie di grande soddisfazione e ci conferma come la strada intrapresa sia quella giusta”. I brevetti dell’Università di Foggia selezionati provengono entrambi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente e sono frutto del lavori dei docenti e ricercatori riportati di seguito.

Inventori del brevetto “Composizione edibile per la conservazione degli alimenti, procedimento per la sua preparazione e relativi usi”: Teresa De Pilli, Antonio Derossi, Maurizio Prosperi, Carla Severini, Antonio Stasi. Inventori del brevetto “Associazione a base di inulina e suo impiego come sostituto dei grassi in composizioni e formulazioni alimentari”: Carla Severini, Antonio Derossi e Anna Fiore. Alle presentazioni interverranno, come inventori dei brevetti, i proff. Teresa De Pilli e Maurizio Prosperi e i dott.ri Anna Pina Fiore e Antonio De Rossi. Saranno presenti, inoltre, la prof.ssa Carmela Robustella, Presidente della Commissione Brevetti di Ateneo, designata dall’Ateneo referente per l’evento e la dott.ssa Giosiana Santoro, Responsabile del Servizio Terza Missione e partecipazioni, per il supporto tecnicoamministrativo e le attività di networking con aziende e investitori.