Braccianti africani morti, mons. Pelvi: "Allontaniamo timori e falsità, superiamo forme di indifferenza"

Il desiderio di una vita migliore. Lasciarsi alle spalle la disperazione di un futuro impossibile da costruire. La casa, la madre, i fratelli così lontani. Già vittime d’ingiustizia, miseria e guerre…persone sole e deboli, appesantite dalla fatica di una visione di vita non in sintonia con la loro storia. Non possiamo, non dobbiamo essere indifferenti dinanzi a fratelli morti così tragicamente, uccisi dal frutto del loro sudore.

Domani, 6 agosto, alle ore 19 in Cattedrale celebreremo la Santa Messa di suffragio, chiedendo al Signore anche la guarigione degli altri quattro amici.

Nel giorno liturgico della Trasfigurazione desideriamo far risplendere un nuovo rispetto per la dignità di ogni persona umana, allontanando timori e falsità e invocando nella preghiera l’impegno a superare quella forma d’indifferenza che potrebbe generare iniquità sociale e paure diffuse.