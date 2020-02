A Orta Nova ecco un box per donare i farmaci: l'iniziativa dell'associazione 'La Misericordia'

La Misericordia di Orta Nova, per dare seguito all’annuale raccolta del Banco Farmaceutico che quest’anno ha fatto registrare un grande successo, ha deciso di aderire ad un’iniziativa benefica promossa dal Centro Missionario Medicinali Onlus di Firenze.

Con l’obiettivo di spedire il maggior numero di farmaci da banco alle persone bisognose, la confraternita ortese ha installato un box per la raccolta delle donazioni di farmaci nei pressi dell’ingresso principale della sede di Via Puglie SN ad Orta Nova.

I cittadini potranno donare soltanto farmaci non scaduti e per i quali non è prevista la conservazione in frigorifero. Vanno evitati flaconi e tubetti già aperti. Si raccoglie anche materiale sanitario, flebo, pannoloni, e tutto ciò che è acquistabile in farmacia. La Misericordia di Orta Nova, periodicamente, svuoterà il box-farmaci e inoltrerà le donazioni al Centro Missionario Medicinali Onlus di Firenze e agli altri enti caritatevoli che si occupano della distribuzione dei farmaci.

Tramite l’operato encomiabile di questi Enti, sotto la supervisione di personale medico qualificato, i farmaci saranno destinati alle persone bisognose e alle zone del terzo mondo dove la presenza di farmaci molto comuni determina la vita o la morte delle persone.

“Il nostro banco farmaceutico – spiega il Governatore della Misericordia – è intitolato ad un parroco che si è contraddistinto per il suo spirito di intraprendenza qui ad Orta Nova, ovvero Don Cesidio Cordisco. Speriamo che la nostra intraprendenza, con quest’ultima iniziativa, sia premiata dai cittadini, per una causa nobile che non può essere sottovalutata”.