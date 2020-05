Riaprono i cancelli della villa comunale di Bovino. Conclusi i primi lavori. "Sarà più bella, efficiente e sicura"

Da lunedì 1 giugno, riapriranno i cancelli della villa comunale di Bovino, a conclusione del primo step di lavori. Lo annuncia il sindaco Vincenzo Nunno. Gli interventi di efficientamento e sistemazione hanno riguardato la pubblica illuminazione; la messa in sicurezza e il ripristino delle staccionate perimetrali alle aiuole; riverniciatura delle panchine; la piantumazione di nuove piante e fiori, perenni e stagionali, tra cui circa 65 rose paesaggistiche, alberi di maggiociondolo, piante di loropetalum, callistemon e buddleja (conosciuto come albero della farfalla); il completamento della pavimentazione della zona posta fra Sant’Antonio e l’ambulatorio Asl; nuovi cestini per la raccolta differenziata completi di posacenere; nuovo ingresso da via Marconi che renderà più facile l’accesso alle strutture sportive e l’accesso ai nuovi parcheggi.

Nei prossimi giorni, proseguiranno i lavori. In particolare si procederà con il completamento degli interventi di efficientamento dell’illuminazione nella villetta, balconcini, chiesa Sant’Antonio, parco giochi e verranno ultimate le riverniciature delle staccionate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da domani riconsegneremo a Bovino e ai bovinesi, una Villa Comunale più bella, efficiente e sicura - ha detto il sindaco che ha ringraziato commercianti e cittadini per i sacrifici e l'attesa e le ditte che hanno operato con celerità - pronta a riaccogliere tutti coloro che vorranno fruirne in sicurezza e nel pieno rispetto dell’infinita bellezza e ricchezza naturalistica che custodisce".