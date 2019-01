VIDEO | Un bonus mensile per chi si sposta in bici: a Bari è così, foggiani d'accordo ma c'è un però...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E se anche Foggia applicasse la misura istituita a Bari che regala un bonus mensile a coloro che scelgono di muoversi in bicicletta? 25 euro, una somma simbolica, ma utilie a disincentivare l'uso delle auto in città ed aumentare il numero delle due ruote green. I foggiani paiono d'accordo ma c'è un problema: Foggia non è attrezzata per questo tipo di balzo culturale. Tra strade sconnesse e piste ciclabili assenti, anche chi ama la bici sconta numerose difficoltà di movimento in città.