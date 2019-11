Sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima, Hara Francesca Hiroko al liceo Marconi: "Ricordo la pioggia nera e il caldo da morire"

Hara Francesca Hiroko, testimone dell'olocausto sul nucleare di Hiroshima e Nagasaki, ospite oggi del Liceo Marconi di Foggia. La sua storia, il suo ricordo di quei terribili giorni a margine del convegno oggi organizzato dall'istituto foggiano dal titolo “Il nucleare alza i muri, la comunità li abbatte”.

La conferenza ha avuto un duplice scopo: riflettere sul nucleare e sulla sua pericolosità, in tutte le sue forme, soprattutto in un momento storico in cui riemergono le tentazioni di un ritorno all’uso dell’energia nucleare; ricordare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino (9-11-1989 / 9-11-2019), frutto di una divisione del mondo basata sul terrore nucleare e sulla crescita esponenziale degli armamenti. Al termine si è tenuta la raccolta dei kaki prodotti dall'albero figlio di quello sopravvissuto allo scoppio del 9 agosto 1945).